Токио, , 11:06 — REGNUM Одной из версий расследования убийства бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ является месть по религиозным мотивам. Об этом 9 июля сообщает японская телерадиокомпания NHK.

По данным источника, мать стрелявшего в политика 41-летнего Тэцуя Ямагами входила в религиозную организацию, которая, как утверждается, была связана непосредственно с Абэ.

Также указывается, что эта религиозная секта вела поборы денежных средств среди своей паствы и, вероятно, мать будущего убийцы Абэ стала одной из этих жертв, оставшись без средств к существованию. В результате, как предполагается, её сын решил отомстить экс-премьер-министру Японии, якобы являвшемуся одним из преданных и известных сторонников этой религиозной секты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что прощание с экс-премьер-министром Японии Синдзо Абэ состоится 11 июля в буддистском храме Дзодзёдзи в Токио.