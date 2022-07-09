Москва, 9 июля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Во время убийства бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ действия сотрудников его охраны был странными. Об этом 9 июля написал в своём телеграм-канале российский сенатор Алексей Пушков.

Пушков Алексей

Как отметил российский политик, ситуация, когда убийца смог вплотную подойти к своей жертве, хотя Абэ охраняли, является очень странной.

«Очень странная ситуация, когда убийца легко выстрелил с близкого расстояния. Словно и не охраняли вовсе или чисто формально», — указал Пушков в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что тело экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ доставили в дом его семьи в Токио.