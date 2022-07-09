Москва, 9 июля, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Страны Запада на глазах перерождаются и описанное русским писателем Евгением Замятиным в романе-антиутопии «Мы» (1920) и британским писателем Джорджем Оруэллом в его романе-антиутопии «1984» (1949) будущее уже фактически стало настоящим. Об этом 9 июля написал российский сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале.

Пушков Алексей

«Запад перерождается на глазах. Прогрессисты уничтожают семью, материнство, детство. В итоге, если их не остановят, они заставят западные общества отречься от собственной вековой культуры, перепишут историю, введут в нее никогда не существовавшие персонажи, уничтожат памятники, будут побуждать детей менять пол и, конечно же, предадут анафеме Россию за то, что она совсем другая», — отметил он, комментируя новость о том, что профсоюз учителей США хочет заменить слово «мама» на «рожающего партнера».

«Будущее, описанное Замятиным и Оруэллом, — уже не будущее. На Западе под маской либерализма оно стремительно становится настоящим», — добавил Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что очередная курьёзная ситуация произошла с президентом США Джо Байденом во время его выступления в связи с отменой Верховным судом Соединённых Штатов конституционного права на аборт.