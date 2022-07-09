Барнаул, 9 июля, 2022, 08:01 — ИА Регнум. Убийство Абэ Синдзо до краев наполнено символическим смыслом, считает глава Сибирского сельсовета Первомайского района Алтайского края Олег Боронин. В своем телеграм-канале он пояснил:

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

«Абэ Синдзо был большим патриотом Японии, но в то же время — политиком-реалистом. Он понимал важность баланса интересов и компромиссов на международной арене, в том числе в отношениях с Россией. Он адекватно оценивал перспективы заключения мирного договора с нашей страной и все сложности на этом пути.

Он умел отделять декларируемые национальные публично-политические принципы от экономического интереса и социально-политических реалий. Поэтому убийство Абэ Синдзо — ни что иное как яркий символ наступления на новые господствующие высоты политики «проамериканского мира» принципов безумства, авантюризма и безбрежного гегемонизма. Уходит эпоха…»

По мнению Олега Боронина, таким же ярким символом является и отставка Бориса Джонсона:

«Эту отставку следует рассматривать как робкую попытку старой доброй Европы «отмежеваться» от нашествия в большую политику скопища педерастов и околопедерастов, лесбиянок и прочих бездетных, политических фриков, откровенных авантюристов и малограмотных псевдолидеров. Остаётся лишь надеяться, что народные массы старой доброй Европы в условиях глубокого социально-экономического кризиса снизу переформатируют дегенерирующую и деградирующую систему. Хотя надежда эта, увы, невелика».

Напомним, бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ получил тяжелые ранения во время выступления в городе Нара, где выступал с предвыборной речью. В политика дважды выстрелил из дробовика бывший военнослужащий. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию об этом происшествии.

Читайте также: Гибель бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ — все новости