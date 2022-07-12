Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ получил тяжелые ранения во время выступления в городе Нара, где выступал с предвыборной речью. В политика дважды выстрелил из дробовика бывший военнослужащий. Нападавший был задержан. Раненый Абэ в критическом состоянии на вертолете был доставлен в больницу. Несколько часов медики боролись за его жизнь, но тщетно: ранения оказались смертельными, Абэ скончался, не приходя в сознание. Все новости о гибели Синдзо Абэ — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

06:32 08.07.2022 У госпитализированного после нападения бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, предположительно, «остановилось сердце и отказали легкие». Читайте также: У Синдзо Абэ после нападения остановилось сердце — Kyodo

07:11 08.07.2022 В правительстве Японии в связи с покушением на бывшего премьер-министра Синдзо Абэ создан кризисный штаб, действующий премьер-министр Фумио Кисида экстренно вернулся в Токио. Читайте также: Фумио Кисида возвращается в Токио из-за покушения на Синдзо Абэ

08:14 08.07.2022 Японские власти выступают с решительным осуждением «варварского» нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом 8 июля заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно. Читайте также: Власти Японии осудили нападение на бывшего премьер-министра страны Абэ

08:22 08.07.2022 Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который в настоящее время находится в Индонезии на саммите «Большой двадцатки», выразил соболезнования в связи с нападением на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Читайте также: Лавров выразил соболезнования в связи с покушением Синдзо Абэ

08:23 08.07.2022 Подозреваемым в покушении на жизнь бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ оказался 41-летний Тэцуя Ямагами, раньше служивший в японских морских силах самообороны. Читайте также: Стрелявший в Синдзо Абэ оказался бывшим военным моряком сил самообороны

08:24 08.07.2022 Видеозапись с моментом нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ опубликовал японский телеканал NHK. Японский политик выступал с предвыборной речью в городе Нара, в этот момент на него произошло нападение. Читайте также: NHK опубликовал кадры с моментом нападения на Синдзо Абэ

08:27 08.07.2022 В бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ стрелял бывший военный моряк. Об этом 8 июля сообщает телеканал Nihon TV. По его данным, полиция задержала 41-летнего Тэцую Ямагами сразу после того, как бывший военный несколько раз (предположительно, два раза) выстрелил в спину Синдзо Абэ. Читайте также: В Японии назвали имя стрелявшего в Синдзо Абэ

08:30 08.07.2022 Российский посол в Японии Михаил Галузин выступил с решительным осуждением нападения на бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ. Об этом: Посол РФ в Японии Галузин осудил нападение на Синдзо Абэ

08:32 08.07.2022 Покушавшийся на жизнь бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ не пытался скрыться с места преступления. Об этом 8 июля рассказала очевидица происшествия, слова которой приводит телеканал NHK. Читайте также: Стали известны подробности покушения на Синдзо Абэ

08:43 08.07.2022 Кризисный штаб создан в правительстве Японии в связи с нападением на бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ. Об этом сообщает 8 июля агентство Kyodo. Премьер-министр Фумио Кисида срочно вернётся в свой офис в Токио из префектуры Ямагата. Всех членов правительства попросили собраться в столице. Об этом: В Японии создан кризисный штаб после нападения на Абэ

08:56 08.07.2022 Посол России в Японии Михаил Галузин выступил с решительным осуждением нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом говорится в сообщении диппредставительства в телеграм-канале. Об этом: Посол России в Токио молится о здоровье Синдзо Абэ

08:57 08.07.2022 Посольство России в Японии. (сс) Nissy-KITAQ

09:08 08.07.2022 Покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ — это удар по оставшимся здравомыслящим силам в G7, считает сенатор Андрей Климов. Подробности в материале: В Совфеде покушение на Абэ назвали ударом по здравомыслящим силам в G7

09:10 08.07.2022 В данный момент бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ после совершённого на него покушения продолжает пребывать в крайне тяжёлом состоянии. Об этом 8 июля сообщил на пресс-конференции действующий глава японского правительства Фумио Кисида. Читайте также: Кисида: Синдзо Абэ остаётся в крайне тяжелом состоянии

09:12 08.07.2022 Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ находится в крайне тяжёлом состоянии после совершённого на него нападения. Об этом 8 июля заявил действующий глава японского правительства Фумио Кисида на пресс-конференции. Подробности в материале: Синдзо Абэ находится в крайне тяжёлом состоянии — Кисида

09:15 08.07.2022 Правительство Индонезии через министерство иностранных дел выразило обеспокоенность полученным бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ ранением, сообщает CNN Indonesia. Подробности в материале: МИД Индонезии обеспокоен покушением на Синдзо Абэ

09:16 08.07.2022 Совершивший нападение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ житель города Нара Тэцуя Ямагами дал первые показания после задержания. Читайте также: Стрелявший в Синдзо Абэ японец дал первые показания

09:17 08.07.2022 Место покушения на Синдзо Абэ. Цитата из видео 安倍晋三疑中槍倒地 心肺停止 日警拘一人 20 220 708 пользователя 爆炸頭BoomHead

09:24 08.07.2022 41-летний Тэцуя Ямагами, который стрелял в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, был недоволен его политикой. Об этом сообщает 8 июля японский телеканал NHK. Читайте также: Напавший на Синдзо Абэ объяснил свой мотив

09:30 08.07.2022 Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Подробности в материале: Лавров выразил соболезнования в связи с покушением на Синдзо Абэ

09:32 08.07.2022 Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил глубокую обеспокоенность в связи с покушением на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщает 8 июля The Washington Post. «Это очень и очень горькое происшествие. Мы ждем новостей из Японии», — сказал Блинкен. Посол США в Японии Рам Эмануэль заявил, что «опечален и шокирован» нападением на Абэ. Читайте подробнее: Блинкен назвал горьким происшествием нападение на Абэ

09:51 08.07.2022 Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ не подаёт признаков жизни, сообщает 8 июля агентство «Киодо». Читайте также: «Киодо»: Синдзо Абэ не подаёт признаков жизни

10:06 08.07.2022 8 июля в городе Нара было совершено вооруженное нападение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который в настоящее время находится в критическом состоянии. В свою очередь премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз опубликовал на странице в соцсети Twitter слова поддержки. Подробности в материале: Австралийские политики отреагировали на покушение на Синдзо Абэ

10:07 08.07.2022 В Японии опубликовали видео, на котором запечатлен момент покушения на бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ. Подробности в материале: Момент выстрела в Синдзо Абэ попал на видео

10:08 08.07.2022 Синдзо Абэ за несколько секунд до покушения. Цитата из видео 【発砲の瞬間】演説をしていた安倍晋三元首相が倒れ 救急搬送 пользователя 朝日新聞社.

10:15 08.07.2022 Правительство Индонезии через министерство иностранных дел выразило обеспокоенность полученным бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ ранением, сообщает CNN Indonesia. Читайте также: МИД Индонезии обеспокоен покушением на Синдзо Абэ

10:20 08.07.2022 Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв назвал новости из Японии ужасными. «Будучи премьер-министром, Синдзо Абэ лично курировал многолетний и очень эффективный проект межрегионального сотрудничества по линии верхних палат российского и японского парламентов», — отметил сенатор.

10:31 08.07.2022 Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ не подаёт признаков жизни после покушения в городе Нара, сообщает 8 июля агентство Kyodo. Читайте также: Kyodo: раненый экс-премьер Синдзо Абэ не подаёт признаков жизни

10:39 08.07.2022 Синдзо Абэ. (сс) Администрация президента России

10:59 08.07.2022 Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался после совершенного на него нападения в префектуре Нара. Об этом 8 июля сообщает телеканал NHK со ссылкой на источники в правящей в стране Либерально-демократической партии. Об этом: Бывший премьер-министр Японии Абэ умер после покушения

11:07 08.07.2022 Покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ является варварским поступком, заявил 8 июля действующий японский премьер Фумио Кисида. Об этом: Кисида назвал варварским покушение на экс-премьера Японии Синдзо Абэ

11:08 08.07.2022 Премьер-министр Японии Фумио Кисида. (сс) 首相官邸ホームページ

11:20 08.07.2022 Супруга бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, госпитализированного с ранениями, прибыла в город Нара. Об этом сообщает 8 июля телеканал NHK. Читайте подробнее: Супруга Синдзо Абэ прибыла в город Нара

11:28 08.07.2022 Покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ стало трагической новостью, ошеломившей российский МИД. Это чудовищное преступление и акт терроризма, говорится в опубликованном 8 июля комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой. «Убеждены, что те, кто планировали и совершили это чудовищное преступление, понесут должную меру ответственности за данный акт терроризма, которому нет и не может быть оправдания», — подчёркивается в комментарии на сайте ведомства. Об этом: Российский МИД назвал нападение на Абэ актом терроризма

11:37 08.07.2022 Покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ является актом терроризма, заявили в Министерстве иностранных дел России. Читайте подробнее: МИД РФ назвал покушение на Синдзо Абэ актом терроризма

11:49 08.07.2022 Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался от полученных им в результате покушения смертельных ранений, сообщает японское телевидение.

11:49 08.07.2022 Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи с покушением на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом: Макрон назвал чудовищным нападение на Синдзо Абэ

11:50 08.07.2022 Эммануэль Макрон и Синдзо Абэ. (сс) 内閣官房内閣広報室

11:55 08.07.2022 Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался после совершенного на него покушения. Подробности в материале: Синдзо Абэ скончался от полученных ранений

12:03 08.07.2022 В Кишинёве шокированы сообщением о покушении на бывшего премьер-министра Японии Абэ Синдзо. Об этом 8 июля написал в своём телеграм-канале министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску. Читайте также: Кишинёв отреагировал на покушение на Абэ Синдзо

12:20 08.07.2022 Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что сильно огорчён новостью о нападении на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом Гарибашвили сообщил 8 июля в соцсети Twitter. В Японии уже сообщили, что Абэ скончался от полученных ранений. Читайте также: Премьер-министр Грузии отреагировал на нападение на Абэ

12:22 08.07.2022 Синдзо Абэ. (сс) Администрация президента России

12:40 08.07.2022 Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг шокирован чудовищным нападением на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Читайте также: Столтенберг назвал чудовищным нападение на экс-премьер-министра Японии Абэ

12:40 08.07.2022 В Кремле глубоко опечалены новостью о смерти бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом 8 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Подробности в материале: Песков прокомментировал гибель бывшего премьер-министра Японии Абэ

12:46 08.07.2022 Владимир Путин и Синдзо Абэ. 2019 год. (сс) Администрация президента России

12:52 08.07.2022 Лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий потрясен известием о жестоком убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом: Слуцкий: нынешнему руководству Японии не хватает мудрости Абэ

12:57 08.07.2022 Взрывчатку обнаружили в доме Тэцуи Ямагами, который подозревается в нападении на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сотрудники полиции японской префектуры Нара, где произошло покушение. Об этом 8 июля сообщает телеканал NHK. Читайте подробнее: Полиция обнаружила взрывчатку в доме стрелявшего в Абэ мужчины

13:10 08.07.2022 Президент России Владимир Путин направит телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, заявил 8 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читайте подробнее: Путин направит телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью Абэ

13:14 08.07.2022 Читайте подробнее: Путин выразил соболезнования семье Абэ в связи с его смертью

13:15 08.07.2022 Синдзо Абэ с супругой Акиэ Абэ. (сс) The White House

13:18 08.07.2022 Премьер-министр Эстонии Кая Каллас оказалась потрясена новостью о покушении на бывшего главу правительства Японии Синдзо Абэ, который находился в критическом состоянии в больнице и в последствии умер. Об этом: Премьер Эстонии потрясена покушением на бывшего премьер-министра Японии

13:24 08.07.2022 В России многие будут с благодарностью вспоминать погибшего в результате покушения в пятницу экс-премьера Японии Синдзо Абэ, который стремился выстраивать нормальные и добрососедские отношения с РФ, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачёв. «Гибель Абэ — большая потеря для народа Японии. В России Синдзо Абэ, уверен, многие будут вспоминать с благодарностью», — казал сенатор.

13:28 08.07.2022 Тело бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, умершего в результате покушения, может быть доставлено в его дом в Токио уже в субботу, 9 июля, сообщил телеканал TV Asahi.

13:30 08.07.2022 Смерть бывшего премьер-министра Синдзо Абэ — это удар по всем адекватным и не подверженным русофобии силам, которые выступают за нормализацию отношений с Россией. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов. Читайте подробнее: Миронов назвал убийство Абэ терактом и сравнил его с Пальме

13:33 08.07.2022 Напомним, 41-летний японец Тэцуя Ямагами дважды выстрелил из самодельного огнестрельного оружия в Абэ, когда он выступал с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента 10 июля. Экс-премьер был госпитализирован на вертолете спасательных служб. Врачи сделали ему переливание крови и на протяжении нескольких часов боролись за его жизнь. Абэ умер в 17:03 по местному времени (11:03 мск), ему было 67 лет.

13:33 08.07.2022 Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ был патриотом своей страны и предпочитал отстаивать её интересы за столом переговоров, у него были хорошие отношения с Владимиром Путиным. Об этом 8 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Читайте подробнее: Песков назвал Синдзо Абэ патриотом Японии

13:37 08.07.2022 Представители полиции в интересах следствия воздержались от разглашения более подробных деталей дела, подчеркнув, что к расследованию этого дела было привлечено около 90 сотрудников правоохранительных органов, отмечает ТАСС.

13:37 08.07.2022 На допросе задержанный Тэцуя Ямагами подчеркнул, что испытывает неприязнь к определенной группе лиц, в которую входит Абэ, — это и побудило его совершить нападение. «Однако в интересах следствия полиция пока не может привести более подробной информации», — отметил представитель полиции.

14:12 08.07.2022 Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди выразила глубокое сочувствие и соболезнования в связи со смертью бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщает Antara. Об этом: Глава МИД Индонезии выразила соболезнование в связи с гибелью Абэ

14:18 08.07.2022 Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил соболезнования в связи с безвременной кончиной бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Политик назвал произошедшее печальной новостью. Подробности в материале: Джонсон назвал печальной новостью кончину Синдзо Абэ

14:23 08.07.2022 Президент Киргизии Садыр Жапаров выразил соболезнования главе правительства Японии Фумио Кисиде в связи с гибелью экс-премьер-министра Синдзо Абэ. Об этом: «Это огромная потеря для мирового сообщества» — глава Киргизии о гибели Абэ

14:32 08.07.2022 Президент Черногории Мило Джуканович направил телеграмму соболезнования императору Нарухито и премьер-министру Японии Фумио Кисиде в связи с убийством бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Подробности в материале: Президент Черногории выразил соболезнования в связи с гибелью Синдзо Абэ

14:57 08.07.2022 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Японии Фумио Кисиде по случаю убийства Синдзо Абэ. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба казахстанского лидера. Читайте подробнее: Президент Казахстана направил телеграмму по случаю убийства Синдзо Абэ

14:59 08.07.2022 Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи с гибелью бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщает Le Parisien. Читайте подробнее: Макрон о гибели Абэ: «Япония теряет великого премьер-министра»

15:07 08.07.2022 С начала 2022 года в Донецкой Народной Республике (ДНР) от действий украинских нацистов погибло 713 мирных жителей, ещё 2347 получили ранения, сообщила 8 июля Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. По её данным, с 1 января 2022 года Народная милиция и другие силовые структуры ДНР потеряли убитыми 2356 человек, еще 9713 были ранены. Читайте также: В ДНР с начала года украинские нацисты убили 713 мирных жителей

15:07 08.07.2022 Эммануэль Макрон

15:49 08.07.2022 Вооруженные формирования Украины пытались организовать попытку перехода в контрнаступление в Запорожской области, сообщил 8 июля замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов в эфире Первого канала. По его словам, укронацисты пытались собрать ударную группировку, похожую на ту, которая предпринимала активные действия ранее в районе Гуляй-поля. Читайте также: В ДНР сообщили о попытках ВСУ устроить контрнаступление в Запорожье

16:02 08.07.2022 Президент Индонезии Джоко Видодо выразил соболезнования в связи со смертью бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщает Kompas. Читайте подробнее: Глава Индонезии соболезнует гибели бывшего премьер-министра Японии

16:29 08.07.2022 Корреспондент ТАСС сообщает, что обстановка у дома семейства Абэ в токийском районе Сибуя спокойная — там дежурят несколько полицейских и десятки журналистов.

16:35 08.07.2022 В отношении напавшего было возбуждено дело по подозрению в убийстве. В его доме полиция обнаружила взрывчатые вещества. Мужчина с 2002 по 2005 год проходил службу в морских Силах самообороны Японии.

16:36 08.07.2022 41-летний житель префектуры Нара Тэцуя Ямагами, стрелявший в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, полностью признал свою вину на допросе. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал представитель главного полицейского управления префектуры.

16:37 08.07.2022 Японская полиция также подтвердила тот факт, что Ямагами стрелял в бывшего премьер-министра Японии из самодельного огнестрельного оружия. В его квартире полиция также обнаружила еще несколько единиц самодельного оружия и взрывчатые вещества — на месте продолжают работать саперы, а жители соседних домов были эвакуированы.

16:55 08.07.2022 Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев выразил соболезнования: «Выражаем глубокие соболезнования в связи с безвременной кончиной бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Господин Абэ неизменно входил в число наиболее ярких и авторитетных японских политиков, пользовался заслуженным уважением в своей стране и за рубежом. Запомним его как выдающегося политического деятеля, который многое сделал для развития отношений с Россией, искренне желал добиться значительного улучшения взаимопонимания между народами наших стран, не жалел сил, времени и собственного здоровья для достижения поставленных целей. Разделяем скорбь этой утраты вместе с родными и близкими господина Абэ и всем японским народом».

17:16 08.07.2022 Синдзо Абэ. (сс) Администрация президента России

17:45 08.07.2022 Президент Бразилии Жаир Болсонару ввёл во всей стране трёхдневный траур из-за убийства бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом Болсонару сообщил 8 июля на своей странице в Twitter. Читайте также: В Бразилии объявлен трехдневный траур в связи с убийством Синдзо Абэ

17:57 08.07.2022 Президент США Джо Байден назвал трагедией убийство бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, отметив, что «ошеломлён, возмущён и глубоко опечален» новостью о его смерти. Читайте подробнее: Байден «ошеломлен и возмущен» убийством бывшего премьер-министра Японии

19:58 08.07.2022 Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил соболезнования семье погибшего, коллеге Фумио Кисиде [премьер-министру Японии] и «нашим японским друзьям». «Мы на стороне Японии в эти трудные часы», — написал Шольц в Twitter.

20:21 08.07.2022 Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выразил соболезнования семье Абэ. «Экс-премьер Абэ сделал вклад в процесс нормализации китайско-японских отношений. Выражаем свою скорбь и приносим соболезнования членам семьи бывшего премьер-министра Абэ», — сообщается на сайте МИД КНР.

20:27 08.07.2022 В Южной Корее обсудили покушение на бывшего премьер-министра Японии. Читайте также: «А может, это русские?» — в Южной Корее шокированы убийством Синдзо Абэ

20:29 08.07.2022 Президент Республики Корея Юн Сок Ёль выразил соболезнования в связи со смертью бывшего премьер-министра Японии. «Направляю свои соболезнования семье погибшего и японскому народу, который потерял премьер-министра с самым продолжительным сроком пребывания на посту в истории страны после принятия конституции, уважаемого политика», — отметил Юн Сок Ёль. Южнокорейский лидер также назвал покушение «преступлением, которому нет прощения».

20:30 08.07.2022 Синдзо Абэ. Иван Шилов @ИА REGNUM

20:42 08.07.2022 Посольство Японии в Москве 11−12 июля откроет для записи книгу соболезнований в связи со смертью бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в диппредставительстве.

20:44 08.07.2022 «В связи с кончиной бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ перед главным входом в посольство Японии организовано место для возложения цветов. Книга соболезнований будет доступна для записи 11 и 12 июля в здании посольства Японии», — говорится в сообщении.

21:17 08.07.2022 Объявивший о своей отставке премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что убитый Абэ останется в памяти как пример настоящего лидерства в непростые времена. «Невероятно грустные новости о Синдзо Абэ. Его глобальное лидерство во времена, полные сюрпризов, запомнится многим. Мои мысли с его семьей, друзьями и японским народом, Великобритания поддерживает вас в эти темные и печальные времена», — написал Джонсон в Twitter.

22:20 08.07.2022 Премьер-министр Италии Марио Драги о трагической смерти Абэ: «Италия потрясена ужасным нападением». Он отметил, что Абэ был выдающимся деятелем японской и международной политической жизни последних десятилетий благодаря своему новаторскому духу и реформаторскому видению.

22:22 08.07.2022 Президент Белоруссии Александр Лукашенко:«От имени белорусского народа и себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью известного политического деятеля и многолетнего руководителя правительства Японии господина Синдзо Абэ, который во время выступления в городе Нара стал жертвой нападения убийцы. Республика Беларусь решительно осуждает любые формы экстремизма, терроризма и призывает к сдержанности всех участников политического процесса».

22:52 08.07.2022 Синдзо Абэ. Иван Шилов @ИА REGNUM

22:57 08.07.2022 Премьер-министр Италии Марио Драги 8 июля от своего имени и от имени правительства выразил соболезнования Японии в связи с убийством экс-премьера этой страны Синдзо Абэ.Италия потрясена этим чудовищным покушением, отметил Драги. Читайте также: Убийство Абэ: премьер Италии выразил соболезнования Японии

01:50 09.07.2022 Американский президент Джо Байден приказал приспустить флаги на государственных и военных объектах США до 10 июля в честь бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который был застрелен в японском городе Нара. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома. Об этом: Байден приказал приспустить флаги в честь Синдзо Абэ

02:21 09.07.2022 Обвиняемый в убийстве экс-премьер-министра Японии Абэ заявил, что из-за группы, к которой якобы принадлежал бывший глава японского правительства, семья обвиняемого стала нищей. Читайте также: Обвиняемый в покушении на Абэ назвал причину своего поступка

04:39 09.07.2022 Тэцуя Ямагами, застреливший бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, первоначально хотел убить другого человека, якобы причастного к той же религиозной организации, что и Абэ. Об этом 9 июля сообщает агентство Kyodo. Читайте также: Застреливший Абэ японец изначально хотел убить другого человека

07:01 09.07.2022 Убийство Абэ Синдзо до краев наполнено символическим смыслом, считает глава Сибирского сельсовета Первомайского района Алтайского края Олег Боронин. В своем телеграм-канале он пояснил: «Абэ Синдзо был большим патриотом Японии, но в то же время — политиком-реалистом. Он понимал важность баланса интересов и компромиссов на международной арене, в том числе в отношениях с Россией. Он адекватно оценивал перспективы заключения мирного договора с нашей страной и все сложности на этом пути. Он умел отделять декларируемые национальные публично-политические принципы от экономического интереса и социально-политических реалий. Поэтому убийство Абэ Синдзо — не что иное, как яркий символ наступления на новые господствующие высоты политики «проамериканского мира» принципов безумства, авантюризма и безбрежного гегемонизма. Уходит эпоха…». Читайте подробнее: Убийство Абэ Синдзо наполнено символическим смыслом — мнение

07:12 09.07.2022 Погибший в результате покушения на него Синдзо Абэ будет захоронен в родном городе. Читайте подробнее: В Японии назвали дату и место похорон Синдзо Абэ

07:22 09.07.2022 После убийства премьер-министр Японии Абэ песня 梁静茹 «可惜不是你» — «Как жаль, что это не ты» была запрещена на Weibo.

07:45 09.07.2022 8 июля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в послании, адресованном его японскому коллеге Хаяси Юсимасе, передал ему соболезнования в связи с убийством бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News. Читайте подробнее: Глава МИД Ирана выразил скорбь Японии в связи с кончиной Синдзо Абэ

08:09 09.07.2022 Похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ пройдут 12 июля. Тело политика уже доставили в токийский дом, где проживает его семья.

08:11 09.07.2022 Японцы продолжают нести цветы и напитки к месту нападения на экс-премьера страны Синдзо Абэ. Желающие помолиться за упокой застреленного политика приходят на площадь в городе Нара с самой ночи и до сих пор выстраиваются в очереди, несмотря на изнуряющую жару.

08:19 09.07.2022 Убийца, застреливший экс-премьера Японии Синдзо Абэ, планировал нападение на другого человека. Тэцуя Ямагами — 41-летний житель префектуры Нара, застреливший бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, изначально планировал нападение на другого человека, сообщило японское агентство Kyodo. На допросе Ямагами признался, что хотел убить главу некой религиозной организации, однако, по мнению убийцы, Абэ тоже имел к ней отношение, поэтому застрелил и его. Ямагами также объяснил свой поступок тем, что его семья столкнулась с финансовыми проблемами из-за пожертвования, сделанного его матерью этой религиозной группе. В настоящее время название это организации не разглашается.

08:19 09.07.2022 Президент Грузии Саломе Зурабишвили в социальной сети «Твиттер» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 8 июля выразила глубокое соболезнования в связи с убийством бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. «Ужасная трагедия. Вся Грузия в шоке. Синдзо Абэ был другом Грузии, но также и влиятельной международной фигурой. Мои глубочайшие соболезнования семье, близким и стране», — написала Зурабишвили. Подробности в материале: Президент Грузии назвала Синдзо Абэ «другом Грузии»

08:19 09.07.2022 Синдзо Абэ убил знаменитый гейм-дизайнер Хидэо Кодзима — так считает телевидение Греции. В репортаже греческого телевизионного канала об убийстве экс-премьера Японии Синдзо Абэ показали Хидэо Кодзиму в советской шапке-ушанке и с портретом Че Гевары на футболке вместо настоящего убийцы — Тэцуи Ямагами. Из-за небольшого сходства с преступником гения бывшего директора Konami (ведущие разработчики и издатели видеоигр) и автора знаменитой серии Metal Gear ошибочно приняли за стрелка.

08:21 09.07.2022 Японцы несут цветы к месту нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

08:49 09.07.2022 Тело экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ доставили в дом его семьи в Токио. Весь переулок, где расположен дом, находился под контролем полиции. Читайте также: Тело убитого Синдзо Абэ доставили в токийский дом его семьи

08:55 09.07.2022 Синдзо Абэ. (сс) Администрация президента России.

08:59 09.07.2022 Во время убийства бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ действия сотрудников его охраны был странными. Об этом 9 июля написал в своём телеграм-канале российский сенатор Алексей Пушков. Читайте подробнее: Пушков указал на странность поведения охраны во время убийства Абэ

10:06 09.07.2022 Прощание с экс-премьер-министром Японии Синдзо Абэ состоится 11 июля в буддистском храме Дзодзёдзи в Токио, похороны пройдут 12 июля. Подробности в материале: Прощание с Синдзо Абэ пройдет 11 июля в буддистском храме

11:06 09.07.2022 Одной из версий расследования убийства бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ является месть по религиозным мотивам. Об этом 9 июля сообщает японская телерадиокомпания NHK. Подробности в материале: Убийство Абэ может быть связано с религиозной составляющей — NHK

11:23 09.07.2022 Путин не поедет на церемонию прощания с Aбэ, вопрос об участии российских представителей будет зависеть от правил протокола, сообщил Песков.

11:31 09.07.2022 На похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ не поедет президент России Владимир Путин. Об этом 9 июля сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом: Путин не поедет на похороны Абэ — Песков

11:48 09.07.2022 Японцы несут цветы к месту покушения на экс-премьера Абэ. Выражают свои соболезнования и россияне. В Москве к посольству Японии люди приносят цветы, чтобы почтить память погибшего политика.

12:11 09.07.2022 Начальник управления полиции японского города Нара признал, что охрана бывшего премьера Синдзо Абэ не была обеспечена должным образом.

12:13 09.07.2022 «Экс-премьер Абэ застрелен»: Впервые в истории все крупнейшие японские газеты вышли с одинаковым заголовком на первой полосе.

13:09 09.07.2022 Место покушения на Синдзо Абэ. Цитата из видео 【速報】安倍晋三元首相 撃たれたか 奈良で演説中 銃声のようなものも 国会記者会館から中継 пользователя FNNプライムオンライン.

13:29 09.07.2022 Председатель КНР Си Цзиньпин направил телеграмму с соболезнованиями премьер-министру Японии Фумио Кисиде после гибели Синдзо Абэ, передает 9 июля Центральное телевидение Китая. Читайте также: Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с гибелью Абэ

14:34 09.07.2022 Полиция Японии признала возможные проблемы с обеспечением безопасности экс-премьер-министра страны Синдзо Абэ, сообщил глава полиции префектуры Нара Кадзуо Охаси. Подробности в материале: Японская полиция признала проблемы с обеспечением безопасности Абэ

14:36 09.07.2022 Напомним, 8 июля на японского политика напали во время выступления на предвыборном митинге. К нему подошёл вооружённый военный и сделал два выстрела в спину Абэ. Смерть бывшего японского премьера всполошила весь мир, в нескольких странах объявили траур.

14:54 09.07.2022 Синдзо Абэ. Иван Шилов © ИА REGNUM.

04:09 10.07.2022 Тэцуе Ямагами предъявлено обвинение в убийстве экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Его передали в ведение прокуратуры, передает NHK. Обвиняемого перевезли из полицейского управления в префектуре Нара в местное управление прокуратуры. Убийство произошло во время предвыборного митинга 8 июля. Тэцуя Ямагами, бывший моряк японских Сил самообороны, выстрелил политику в спину. На допросе он говорил, что изначально планировал убить главу религиозной организации, которого обвинял в финансовых трудностях своей семьи. Тэцуя Ямагами решил убить господина Абэ, так как считал его причастным к этой организации.

06:13 10.07.2022 Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник, 11 июля, посетит Токио с незапланированным визитом, чтобы почтить память бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщил Госдепартамент США. Подробности в материале: Госсекретарь США незапланированно посетит Японию в связи с убийством Абэ

06:15 10.07.2022 Стрелявшего в Абэ 41-летнего мужчину перевели из полицейского участка в префектуре Нара в местное управление прокуратуры. Подробности в материале: В Японии предъявлено обвинение стрелявшему в Синдзо Абэ

06:53 10.07.2022 Стрелявший в Абэ Тэцуя Ямагами в ходе допроса признался в попытке изготовить бомбу, а также в изготовлении нескольких единиц огнестрельного оружия. Об этом: Японец, застреливший Синдзо Абэ, признался в попытке изготовить бомбу

08:51 10.07.2022 В Японии предъявили официальные обвинения Тэцуе Ямагами, убившему экс-премьера Синдзо Абэ, сообщил телеканал NHK. 41-летний бывший военнослужащий, напомним, дважды выстрелил в политика из самодельного огнестрела. Несколько часов врачи боролись за жизнь Абэ, но спасти его не удалось. На допросе задержанный признался, что изготовил несколько единиц оружия, а также пытался сделать бомбу, пишут местные СМИ.

08:57 10.07.2022 В Японии предъявили официальные обвинения Тэцуе Ямагами, убившему экс-премьера Синдзо Абэ, передает NHK. Читайте также: Ямагами, убившему Синдзо Абэ, предъявили официальные обвинения

09:32 10.07.2022 Российский посол в Японии Михаил Галузин. (сс) U.S. Embassy, Jakarta.

10:07 10.07.2022 В китайском ночном клубе отпраздновали смерть Синдзо Абэ. У китайцев были давние разногласия с Абэ из-за Тайваня. Японский политик за 3 месяца до смерти прямо призывал США дать военные гарантии Тайваню.

11:29 10.07.2022 Японец Тэцуя Ямагами, который 8 июля застрелил бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, рассказал следователям о своей попытке изготовить бомбу, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на правоохранителей.

13:54 10.07.2022 Синдзо Абэ. (сс) Администрация президента России

07:29 11.07.2022 Партия Синдзо Абэ победила на выборах через 2 дня после его убийства.

07:29 11.07.2022 Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно признал, что с обеспечением безопасности бывшего премьер-министра Синдзо Абэ «были проблемы».

07:30 11.07.2022 Власти Кубы объявили 11 июля днем траура по бывшему премьер-министру Японии Синдзо Абэ. На военных и государственных учреждениях будут приспущены флаги. Президент Мигель Диас-Канель осудил нападение.

07:31 11.07.2022 Генеральное консульство Японии на Верхнепортовой открывает книгу соболезнований в связи с гибелью Синдзо Абэ.

08:31 11.07.2022 Власти Японии обещают устранить проблемы с безопасностью, выявленные после убийства Абэ. По результатам расследования будут приняты конкретные меры, заявил на пресс-конференции в Токио генсекретарь кабмина Хирокадзу Мацуно. Ранее начальник полицейского управления японской префектуры Нара признал, что охрана бывшего премьер-министра Синдзо Абэ не была обеспечена должным образом. Политик был убит 8 июля. Нападавший выстрелил в Абэ, когда тот выступал с речью в рамках избирательной кампании.

08:59 11.07.2022 В Японии приспустят государственные флаги в резиденции премьер-министра, сообщил генеральный секретарь правительства страны Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции. Читайте подробнее: В резиденции премьера Японии приспустят флаги в знак скорби

09:14 11.07.2022 Мать убийцы бывшего премьер-министра Синдзо Абэ является одним из членов религиозной организации Церковь объединения Мун Сон Мёна. Это 11 июля подтвердил на пресс-конференции представитель организации, его слова приводит агентство Киодо. Об этом: Церковь объединения признала, что мать убийцы Синдзо Абэ является её членом

09:41 11.07.2022 8 июля убит Синдзо Абэ — выдающийся японский политик, который долго работал на посту премьер-министра Японии. Он очень известен не только у себя в стране, но и в других странах, включая Россию.

10:49 11.07.2022 Многие удивлены появившимся в сети видео, на котором китайцы на дискотеке празднуют смерть бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Пост китайского издания «Жэньминь жибао» об убийстве японского политика набрал 2,6 млн лайков. Конечно, радоваться смерти человека неприемлемо и аморально. Однако давайте разберемся, почему в Китае на убийство Абэ отреагировали именно так. Если в двух словах: «историческая память». Если подробнее, то Синдзо Абэ в Китае воспринимали как опасного исторического ревизиониста, и весьма заслуженно. Начнем с того, что Синдзо Абэ — внук Киси Нобусукэ, который во время Второй мировой войны курировал… оккупацию Маньчжурии, где был известен как «Маньчжурский монстр». Маньчжурия, если кто забыл, — это северо-восток Китая. На территории Китая японцы вытворяли такие зверства, о которых невозможно говорить спокойно. Цитата канала «Китайский плакат».

11:10 11.07.2022 Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ будет награждён высшим орденом страны посмертно. Об этом 11 июля сообщает агентство Kyodo. Подробности в материале: Синдзо Абэ будет посмертно награждён высшим орденом Японии

11:11 11.07.2022 Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ посмертно получит высший орден Японии, сообщает агентство Kyodo. Об этом: Синдзо Абэ посмертно получит высшую госнаграду Японии

11:30 11.07.2022 Синдзо Абэ за несколько секунд до покушения. Цитата из видео 【安倍元首相死去】"銃撃"で亡くなる「すごい衝撃波がきた」当時現場では何が… пользователя 日テレNEWS.

12:32 11.07.2022 В буддийском храме Дзодзёдзи в Токио прощаются с экс-премьером Японии Синдзо Абэ. 67-летний политик умер 8 июля после покушения.

13:07 11.07.2022 Кадры из Японии: люди пришли попрощаться с бывшим премьер-министром Синдзо Абэ.

13:08 11.07.2022 Напомним, 8 июля на Синдзо Абэ было совершено покушение во время выступления с предвыборной речью. Политик получил серьёзные ранения и через несколько часов скончался в больнице.

13:23 11.07.2022 Охранники Синдзо Абэ не смогли защитить его, потому что нарушили протокол. Об этом NHK заявили в местных правоохранительных органах. Как сообщает полиция, во второй раз нападавший открыл огонь почти через три секунды после первого выстрела. Охранники должны были сразу же повалить Абэ на землю, окружить его, а затем доставить в машину или другое безопасное место.

13:25 11.07.2022 На кадрах нападения видно, что они не сделали этого: Абэ падает после второго выстрела, тогда же валят на землю нападавшего.

13:32 11.07.2022 Посол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин посетил церемонию прощания с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Об этом 11 июля сообщил представитель дипмиссии. Об этом: Посол России в Токио посетил церемонию прощания с Синдзо Абэ

13:35 11.07.2022 Премьер-министр Японии Фумио Кисида 11 июля призвал свою партию к единству, дабы обеспечить политическую стабильность и выполнить задачи по укреплению армии и пересмотру конституции, которые не успел завершить бывший премьер-министр страны Синдзо Абэ. Об этом: Японский премьер призывает партию сплотиться перед лицом тяжелой утраты

13:38 11.07.2022 Охранники бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ не смогли защитить его во время нападения из-за нарушения ими протокола. Об этом 11 июля сообщает телерадиокомпания NHK со ссылкой на местные правоохранительные органы. Читайте подробнее: Охрана Абэ не смогла защитить его из-за нарушения протокола

14:06 11.07.2022 Стрелявший в Синдзо Абэ Тэцуя Ямагами. Цитата из видео 「火薬を乾かしたり試し撃ちに…」車から穴開いた板 安倍元総理銃撃(2022年7月10日) пользователя ANNnewsCH.

14:06 11.07.2022 Российский посол в Токио Михаил Галузин посетил церемонию прощания с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Об этом 11 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя дипломатической миссии. Читайте также: Посол РФ посетил церемонию прощания с Синдзо Абэ

14:51 11.07.2022 Владимир Путин не поедет на похороны экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ, а участие других представителей РФ в траурном мероприятии зависит от протокольных правил.

15:35 11.07.2022 У посольства Японии в Москве установили мемориал, посвящённый экс-премьеру Синдзо Абэ.

16:16 11.07.2022 Энтони Блинкен. (сс) U.S. Department of State

17:22 11.07.2022 Посол РФ в Японии Михаил Галузин, принявший участие в церемонии поминовения экс-премьера Синдзо Абэ, в интервью ТАСС выразил надежду на то, что в политических и общественных кругах Японии будут силы, которые сохранят преемственность политики погибшего премьера в отношении России и разовьют ее.

19:10 11.07.2022 Посольство Японии в России (сс) NVO

19:28 11.07.2022 Госсекретарь США Энтони Блинкен 11 июля незапланированно посетил Японию, чтобы лично выразить соболезнования в связи с убийством бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ. Об этом: Блинкен прибыл в Японию и выразил соболезнования в связи с убийством Абэ

21:10 11.07.2022 Станция Ямато-Сайдайдзи, место нападения на Синдзо Абэ. (сс) Tokumeigakarinoaoshima

03:56 Место захоронения Абэ пока не называется, но скорее всего, им станет префектура Ямагути, родная для семьи политика. Подробности в материале: В Токио проходит церемония прощания с Синдзо Абэ

07:06 Синдзо Абэ. Иван Шилов @ ИА REGNUM

07:18 Правительство Японии рассмотрит необходимость введения дополнительных мер по надзору над самодельным оружием в стране в связи с убийством экс-премьера Синдзо Абэ.

09:00 В Токио проходят похороны экс-премьера Японии Синдзо Абэ, сообщает ТАСС. Церемония проходит в закрытом режиме в храме Дзодзёдзи. На территории храма организовано место, где желающие могут оставить цветы рядом с портретом господина Абэ.

09:01 На церемонии могут присутствовать только родственники и близкие Синдзо Абэ. Семья пока не сообщала место захоронения господина Абэ.

09:02 По информации СМИ, Синдзо Абэ могут похоронить в городе Нагато в префектуре Ямагути. Там же похоронен его отец, экс-глава МИД Японии Синтаро Абэ.

09:03 Катафалк с телом Синдзо Абэ проследует по центральным улицам Токио в траурный церемониальный зал после церемонии в храме. Процессия проедет мимо резиденции премьер-министра, штаб-квартиры Либерально-демократической партии, которую возглавлял господин Абэ, и здания парламента Японии.

09:04 В Туркмении прошло поминальное мероприятие в память о Синдзо Абэ. В нем приняли участие спикер верхней палаты парламента страны Гурбангулы Бердымухамедов, члены кабинета министров, представители дипмиссий.

09:57 Свеча

10:34 Правительство Южной Кореи приняло решение направить на похороны экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ делегацию более высокого уровня. Об этом сообщает KBS со ссылкой на источник в правительстве. Об этом: Премьер-министр Южной Кореи посетит похороны Синдзо Абэ

11:43 KBS отмечает, ранее аналогичные делегации возглавляли министр иностранных дел или посол Южной Кореи в Японии. Кроме премьер-министра, в составе делегации на похоронах Абэ — вице-спикер Национального собрания Чон Чжин Сок и депутаты парламента.

13:23 СМИ публикуют кадры, как Япония вышла проститься с Абэ.

13:27 Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль посетил 12 июля поминальный алтарь бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, установленный в посольстве Японии в Сеуле. Об этом сообщает Yonhap News. Подробности в материале: Глава Южной Кореи почтил память экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ

13:49 Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. @Republic of Korea

14:38 12 июля заместитель министра иностранных дел Российской Федерации И. В. Моргулов посетил посольство Японии в Москве, где была открыта Книга соболезнований в связи с трагической гибелью бывшего премьер-министра Японии С. Абэ.

15:00 В сделанной И. В. Моргуловым записи выражены искренние соболезнования родным и близким погибшего. Отмечено, что С. Абэ навсегда останется в нашей памяти как выдающийся государственный и политический деятель Японии, который, руководствуясь интересами своего народа, приложил немало усилий для развития добрососедских отношений и взаимовыгодного сотрудничества с Российской Федерацией, сообщает МИД.