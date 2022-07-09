Буэнос-Айрес, 9 июля, 2022, 07:46 — ИА Регнум. В Аргентине начинается кампания по вакцинации от коронавируса SARS-CoV-2 малышей от шести месяцев. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

пресс-служба министерства здравоохранения Бразилии «Получив рекомендацию по использованию от Национального управления по контролю за медикаментами, продуктами питания и технологиями, выступающего в качестве национального регулятора, минздрав приступит к вакцинации от COVID-19 детей начиная с шести месяцев».

Прививать самую младшую возрастную группу планируется вакциной американской компании Moderna. До настоящего времени в Аргентине от коронавируса вакцинировали детей от трёх лет.

По словам главы минздрава Карлы Виссотти, Аргентина первой в Латинской Америке начнёт вакцинировать от COVID-19 детей от шести месяцев. Всего в стране от коронавируса полностью привиты более 80% жителей, более 50% получили бустерную дозу.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте министерство здравоохранения Аргентины одобрило использование вакцины от коронавируса производства компании Moderna для вакцинации детей в возрасте от шести лет.