Токио, , 07:12 — REGNUM Дату и место похорон погибшего экс-премьер-министра Синдзо Абэ назвали в Японии. Об этом 9 июля сообщает агентство Kyodo.

Синдзо Абэ Useful-info.com

Уточняется, что церемония похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ состоится 12 июля в его родном городе Симоносеки в префектуре Ямагути.

Отмечается, что к месту нападения на Абэ в городе Нара, пришли сотни людей, чтобы возложить цветы и почтить память экс-премьера Японии.

Синдзо Абэ погиб 8 июля в городе Нара в результате покушения злоумышленника. В Абэ во время его выступления в рамках избирательной кампании выстрелил мужчина, политик получил два огнестрельных ранения и скончался в больнице.

Обвиняемый в покушении на Абэ объяснил, что политик якобы принадлежал к неназванной группировке, из-за которой семья стрелявшего в Абэ оказалась в сложной финансовой ситуации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что стрелявший в Синдзо Абэ мужчина первоначально хотел убить другого человека, якобы причастного к той же религиозной организации, что и экс-премьер-министр.

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