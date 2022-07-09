Тегеран, 9 июля, 2022, 07:47 — ИА Регнум. Центральные банки России и Ирана договорились о развитии банковского и денежно-кредитного сотрудничества, заявил иранский чиновник. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 8 июля.

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Глава Центрального банка Ирана (CBI) Али Салехабади сделал это заявление по итогам встречи с вице-премьером России Александром Новаком.

Салехабади упомянул, что обе стороны обсудили различные вопросы, такие как расширение денежно-кредитного и банковского сотрудничества, а также стратегии устранения препятствий и увеличения совместных инвестиций между Москвой и Тегераном на встрече с вице-премьером Александром Новаком, а также председателем ЦБ России Эльвирой Набиуллиной.

Далее иранский чиновник заявил, что российские и иранские официальные лица достигли хороших договоренностей и теперь будут добиваться их выполнения.

Вице-премьер России в свою очередь подчеркнул, что развитие экономических и инвестиционных связей Тегерана и Москвы рассматривается как приоритет и необходимость, отметив, что Россия полностью готова к дальнейшему расширению сотрудничества.

В ходе встречи иранские и российские официальные лица также обсудили финансирование инвестиционных проектов в транспортной отрасли, а также в нефтегазовом секторе, включая нефтехимию и нефтепереработку.