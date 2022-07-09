Тегеран, 9 июля, 2022, 08:38 — ИА Регнум. 8 июля заместитель министра Ирана провел переговоры с двумя представителями из Уганды о развитии взаимного экономического и торгового сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Заместитель министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари, возглавляющий делегацию, посетил Кампалу, чтобы обсудить поиск путей расширения двустороннего взаимодействия.

Сафари встретился с министром торговли, промышленности и кооперативов Уганды Амелией Кьямбадде и министром сельского хозяйства, животноводства и рыболовства Фрэнком Тумвебазе.

На встречах иранская и угандийская стороны также провели переговоры о скором формировании совместной комиссии и расширении торговых обменов, а также о создании постоянной выставочной площадки для товаров иранского производства в африканской стране.

Заместитель министра иностранных дел по экономической дипломатии также провел переговоры с премьер-министром Уганды Робиной Наббаньей, в ходе которых обе стороны обменялись мнениями касательно текущего и дальнейшего сотрудничества.