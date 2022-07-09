Богота, 9 июля, 2022, 05:21 — ИА Регнум. Пассажирский автобус вылетел в кювет в центральной части Колумбии, сообщает газета El Tiempo.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительной версии, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус съехал с дороги на большой скорости. В результате ДТП погибли четыре человека, еще 27 получили травмы различной степени тяжести. Отмечается, что один из погибший был несовершеннолетним. Других подробностей о дорожной аварии не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля в афганской провинции Каписа перевернулся автомобиль. В результате ДТП 13 человек получили различные травмы. По предварительной версии, причиной аварии стала невнимательность водителя транспортного средства.