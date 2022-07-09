Токио, 9 июля, 2022, 04:39 — ИА Регнум. Тэцуя Ямагами, застреливший бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, первоначально хотел убить другого человека, якобы причастного к той же религиозной организации, что и Абэ. Об этом 9 июля сообщает агентство Kyodo.

jp.wsj.com Синдзо Абэ

О том, что целью 41-летнего бывшего военного моряка изначально был руководитель некой религиозной организации, он признался в ходе допроса. По словам Ямагами, позднее он решил убить Абэ, которого также считал причастным к этой религиозной структуре.

Как сообщало ИА REGNUM, Ямагами ранее заявил полиции, что Абэ якобы принадлежал к религиозной группировке, из-за которой у семьи Ямагами начались катастрофические финансовые проблемы.

«Моя мать была втянута в эту группу, сделала для неё большое пожертвование, из-за чего жизнь нашей семьи пошла под откос», — так заявил обвиняемый в покушении на Абэ.