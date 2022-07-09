Вашингтон, 9 июля, 2022, 03:38 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с сестрой Пола Уилана, отбывающего в России наказание за шпионаж, заверил её в том, что Вашингтон продолжает добиваться освобождения её брата и других американцев. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба Белого дома.

Whitehouse.gov Джо Байден

По словам сотрудника администрации, «президент Байден позвонил Элизабет Уилан» и подтвердил, что он «привержен возвращению Пола домой как можно скорее».

Джо Байден «Правительство США продолжит прилагать усилия с целью освобождения Пола, а также Бриттни Грайнер».

6 июля Элизабет Уилан заявила журналистам о недостаточном, по её мнению, внимании администрации Байдена к делу Пола Уилана, отбывающего срок в одной из колоний Мордовии. Что на фоне повышенного внимания к также арестованной в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер она считает несправедливым.

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Чемпионка мира и Олимпийских игр (в составе сборной США) Грайнер, до задержания выступавшая за команду УГМК из Екатеринбурга, была арестована в аэропорту Шереметьево за попытку нелегально ввезти в Россию гашишное масло.

Уроженец Канады Уилан, также имеющий гражданство США, Ирландии и Великобритании, в декабре 2018 года был задержан в Москве при проведении шпионской акции. Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что вопросом об обмене заключёнными с США необходимо заниматься без публичности, которая не будет способствовать компромиссу и облегчению участи находящихся за рубежом в заключении граждан России, таких как Виктор Бут и многие другие.