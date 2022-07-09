Вашингтон, 9 июля, 2022, 03:37 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг Мексики на одну ступень с «Baa1» до «Baa2» и изменило прогноз по нему с «негативного» на «стабильный», сообщается на сайте организации.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Мексика

Такое решение принято в связи со «слабыми инвестиционными перспективами, усилением структурной жесткости», а также с запоздалым восстановлением мексиканской экономики после шока, вызванного пандемией коронавируса.

Вместе с тем в Moody’s отмечают, что разумное управление финансами при жесткой политике нынешнего руководства Мексики остановило ухудшение долгового бремени и доказало, что у страны есть «финансовые амортизаторы», способные противостоять глобальным рискам.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global Ratings (S& P) изменило прогноз для мексиканской государственной нефтяной компании Pemex в рамках пересмотра долгосрочного рейтинга Мексики.