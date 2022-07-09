Токио, 9 июля, 2022, 03:21 — ИА Регнум. Совершивший покушение на экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ бывший моряк Тэцуя Ямагами назвал причину покушения на политика. Об этом 9 июля сообщает телеканал NHK.

Logsoku.com Синдзо Абэ

Согласно полученной информации, в ходе допроса 41-летний мужчина заявил, что Абэ, якобы, принадлежал к некоей группировке, из-за которой у семьи Ямагами начались катастрофические финансовые проблемы.

«Моя мать была втянута в эту группу, сделала для нее большое пожертвование, из-за чего жизнь нашей семьи пошла под откос», — так заявил обвиняемый в покушении на Абэ.

При этом никакой дополнительной информации о том, что это за группа лиц, каков был род занятий этой группы не сообщается. Сотрудники полиции префектуры Нара, расследующие данное дело, «в интересах следствия» отказались от любых комментариев, связанных с ним.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что стрелявший в экс-премьер-министра Японии Абэ признал свою вину.