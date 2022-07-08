Вашингтон, 9 июля, 2022, 01:50 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден приказал приспустить флаги на государственных и военных объектах США до 10 июля в честь бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который был застрелен в японском городе Нара. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Дарья Драй ИА REGNUM Флаг США

Американский лидер назвал покойного «гордым слугой японского народа и верным другом Соединенных Штатов», который «посвятил свою жизнь демократии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джо Байден заявил, что ошеломлен, возмущен и глубоко опечален убийством Абэ Синдзо, назвав погибшего своим другом.