Белгород, 8 июля 2022, 23:38 — REGNUM Тяжелобольных жителей Харьковской области будут принимать на лечение в медучреждения Белгородской области РФ, сообщает 8 июля пресс-служба временной гражданской администрации (ВГА) Харьковской области в своем Telegram-канале.
Это стало возможным благодаря соглашения, достигнутого администрациями двух регионов.
«Между временной гражданской администрацией Харьковской области и администрацией Белгородской области достигнуто соглашение о лечении тяжелых больных в медицинских учреждениях Белгородской области», — указано в сообщении пресс-службы Харьковской ВГА.
В данный момент решается вопрос доставки пациентов на территорию российского региона.
Напомним, на сегодняшний день в Харьковской области освобождены от укронацистов районы городов Волчанск, Изюм, Купянск и поселка Казачья Лопань. Там организованы четыре районные администрации.
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