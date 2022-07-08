Белгород, 8 июля, 2022, 23:38 — ИА Регнум. Тяжелобольных жителей Харьковской области будут принимать на лечение в медучреждения Белгородской области РФ, сообщает 8 июля пресс-служба временной гражданской администрации (ВГА) Харьковской области в своем Telegram-канале.

Флаг Белгородской области

Это стало возможным благодаря соглашения, достигнутого администрациями двух регионов.

«Между временной гражданской администрацией Харьковской области и администрацией Белгородской области достигнуто соглашение о лечении тяжелых больных в медицинских учреждениях Белгородской области», — указано в сообщении пресс-службы Харьковской ВГА.

В данный момент решается вопрос доставки пациентов на территорию российского региона.

Напомним, на сегодняшний день в Харьковской области освобождены от укронацистов районы городов Волчанск, Изюм, Купянск и поселка Казачья Лопань. Там организованы четыре районные администрации.