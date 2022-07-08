Рим, , 22:45 — REGNUM 12 июля представители министерства труда Италии обсудят с лидерами профсоюзов проект закона об установлении минимального уровня зарплат, сообщил 8 июля глава ведомства Андреа Орландо.

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Ранее итальянские СМИ сообщали, что Орландо намерен использовать опыт Германии и начинать внедрение нового правила с отдельных отраслей экономики с самыми низкими зарплатами.

Летом 2022 года идею установления минимального уровня зарплат поддержали в Еврокомиссии. В ЕС в настоящее время лишь в шести странах, включая Италию, такие правила пока не действуют.