Рим, 8 июля, 2022, 22:45 — ИА Регнум. 12 июля представители министерства труда Италии обсудят с лидерами профсоюзов проект закона об установлении минимального уровня зарплат, сообщил 8 июля глава ведомства Андреа Орландо.

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Ранее итальянские СМИ сообщали, чтоОрландо намерен использовать опыт Германии и начинать внедрение нового правила с отдельных отраслей экономики с самыми низкими зарплатами.

Летом 2022 годаидею установления минимального уровня зарплат поддержали в Еврокомиссии. В ЕС в настоящее время лишь в шести странах, включая Италию, такие правила пока не действуют.