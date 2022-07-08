Варшава, 8 июля, 2022, 22:19 — ИА Регнум. Пропагандистский интернет-ресурс группировки белорусских нацистов «Полк Кастуся Калиновского» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовал 8 июля заявление, в котором сообщил личные данные белорусских наёмников Украины, ликвидированных российскими военными.

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В частности, нацисты сообщили о ликвидации Василия Парфенкова (позывной «Друг»), Вадим Шатрова (позывной «Папик»), и Василия Грудовика (позывной «Атом»), а также главаря отряда «Волат» Ивана Марчука («Брест»).

Кроме того, белорусские нацисты «признали» сдачу в плен наёмников Сергея Дегтева («Клещ») и Яна Дюрбейко («Тромбли»).

Стоит отметить, что ранее часть видеозаписи допросов Дегтева и Дюрбейко российские военные опубликовали через СМИ и интернет-ресурсы.