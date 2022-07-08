Вашингтон, , 21:33 — REGNUM США предоставят Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК)NASAMS, которые должны «оказаться на поле боя» в течение нескольких месяцев, заявил 8 июля журналистам представитель Пентагона.

ЗРК NASAMS Soldatnytt

По его словам, точной даты поставок он назвать не готов.

«Не готов сообщить точной даты, но ожидаю, что это вопрос нескольких месяцев», — сказал представитель Пентагона, отвечая на вопрос о сроках поступления ЗРК NASAMS на Украину.

«Все движется по плану президента. Не могу сообщить детали, но мы не видим каких-либо сложностей», — добавил он.

Напомним, ранее Белый дом объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $820 млн.