Вашингтон, 8 июля 2022, 21:33 — REGNUM США предоставят Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК)NASAMS, которые должны «оказаться на поле боя» в течение нескольких месяцев, заявил 8 июля журналистам представитель Пентагона.

ЗРК NASAMS
ЗРК NASAMS
Soldatnytt

По его словам, точной даты поставок он назвать не готов.

«Не готов сообщить точной даты, но ожидаю, что это вопрос нескольких месяцев», — сказал представитель Пентагона, отвечая на вопрос о сроках поступления ЗРК NASAMS на Украину.

«Все движется по плану президента. Не могу сообщить детали, но мы не видим каких-либо сложностей», — добавил он.

Напомним, ранее Белый дом объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $820 млн.