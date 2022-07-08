Москва, 8 июля, 2022, 19:50 — ИА Регнум. Естественная убыль населения России в мае 2022 года составила 43 238 человек, что на 22,3% ниже показателя мая прошлого года. Об этом сообщает 8 июля Росстат.

RitaE Население

Согласно данным ведомства, за месяц в России родились 103 819 младенцев, а умерли 147 057 человек.

Напомним, за май 2021 года естественная убыль населения страны составила 55 622 человека. При этом родился 106 661 человек, а умерли —162 283 человека.

Таким образом, в годовом выражении рождаемость в России сократилась на 2,7%, а смертность — на 9,4%.