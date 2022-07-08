Вашингтон, , 20:26 — REGNUM Американская компания Tesla приостановит на две недели работу своего завода под Берлином, сообщает 8 июля Reuters со ссылкой на один из ведущих немецких профсоюзов.

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Производство машин будет поставлено на паузу начиная с 11 июля.

Работники Gigafactory в Груенхайде были проинформированы, что перерыв будет использован для технического обслуживания завода.

Ранее управление дорожного движения Германии заявило, что отзывает автомобили Tesla моделей Y и 3 из-за неисправности в системе автоматического вызова экстренных служб, которая затрагивает 59 тысяч автомобилей по всему миру.

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