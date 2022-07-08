Донецк, 8 июля, 2022, 18:48 — ИА Регнум. Вооруженные формирования Украины пытались организовать попытку перехода в контрнаступление в Запорожской области, сообщил 8 июля замминистра информации Донецкой Народной республики Даниил Безсонов в эфире Первого канала.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, укронацисты пытались собрать ударную группировку, похожую на ту, которая предпринимала активные действия ранее в районе Гуляй-поля.

«Противник в некоторых местах, особенно на южном фронте, предпринимал попытки перейти в контрнаступление, как накануне на Гуляйполе. Но перейти им в контрнаступление, это Запорожская область, не удалось. Только они начали накапливаться живой силой и техникой, туда прилетели наши «Ураганы». Больше у них такой возможности на том направлении перейти в контрнаступление не получится», — рассказал Безсонов.

Напомним, ранее военное ведомство Украины распространило заявление министра обороны Резникова о том, что численность ВСУ сейчас достигла 700 тыс. человек.