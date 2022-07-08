Москва, , 18:41 — REGNUM Исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 июля составило 1 трлн 449,3 млрд рублей или 47,6% от плановых бюджетных назначений. Такую предварительную оценку приводит пресс-служба Минфина России.

Министерство финансов России Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно данным ведомства, лидерами по исполнению расходов за первое полугодие стали национальные проекты «Наука и университеты» — 70,7% от годового плана, «Культура» — 66%, «Жильё и городская среда» — 59,3%.

Исполнение расходов по нацпроекту «Здравоохранение» составило 57,1%, «Туризм и индустрия гостеприимства» — 51,2%, «Производительность труда» — 51%, «Демография» — 50,3%, «Экология» — 35,5%, «Безопасные качественные дороги» — 35,4%, «Образование» — 34,2%.

Расходы по транспортной части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры исполнены на 69,1%.

Самое низкое исполнение расходов отмечено по национальным проектам «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — 31,7%, «Международная кооперация и экспорт» — 30,2%, «Цифровая экономика» — 21,9%.