Вашингтон, 8 июля, 2022, 18:28 — ИА Регнум. Американские наёмники, участвующие в боях на Украине, никогда прежде не сталкивались с такими жёсткими условиями, сообщает 8 июля газета New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

На основании заявлений ряда бывших военнослужащих ВС США, ввязавшихся в боевые действия на стороне Киева, издание опубликовало материал о тяготах жизни иностранных наёмников Украины.

New York Times отмечает, что многие из западных наёмников ранее служили в Ираке и Афганистане, но на Украине «всё по другому».

В частности, они не могут рассчитывать на поддержку с воздуха, испытывают проблемы с продовольствием и нехваткой вооружения, оснащения, медицинской помощи и оборудования.

Но главное отличие заключается в том, что «это настоящая битва». При этом тех иностранцев, которые ранее не служили в армии, на Украине почти ничему не учат, сразу отправляя на передовую.

«Это куда напряжённее того, что я видел в Афганистане. Это настоящее сражение», — заявил бывший десантник, который представился как Брайан.

По утверждению газеты, Украину уже покинули многие из западных наёмников, прибывших туда ранее.