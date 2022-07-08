Донецк, 8 июля, 2022, 18:06 — ИА Регнум. С начала 2022 года в Донецкой Народной Республике (ДНР) от действий украинских нацистов погибло 713 мирных жителей, ещё 2347 получили ранения, сообщила 8 июля уполномоченная по правам человека ДНР Дарья Морозова.

Цуканов М.В Флаг ДНР

По её данным, с 1 января 2022 года Народная милиция и другие силовые структуры ДНР потеряли убитыми 2356 человек, еще 9713 были ранены.

Также Морозова уточнила, что со 2 июля в боях с укронацистами погибли 109 сотрудников силовых структур и военнослужащих ДНР, а 26 мирных жителей республики погибли от украинских обстрелов.

За тот же период были ранены 260 силовиков и 119 мирных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженные формирования Украины с начала 2022 года практически ежедневно обстреливают жилые кварталы в ЛНР и ДНР.