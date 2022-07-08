Пекин, 8 июля, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Китайский издатель Level Infinity и разработчик Fall Damage анонсировали игру ALARA Prime. Информация об этом появилась 8 июля на сайте проекта.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры 2022 года

«Все мы в Fall Damage Studio рады наконец представить ALARA Prime», — сказал Дэн Вадерлинд, гейм-директор и главный операционный директор Fall Damage. Игра анонсирована на PC, но точную дату выхода разработчик не огласил.

ALARA Prime — бесплатный шутер от первого лица для трех команд. Альфа-тест игры состоится с 15 по 17 июля 2022 года.