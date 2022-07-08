Вашингтон, 8 июля, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден назвал трагедией убийство бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщает 8 июля Reuters

(сс)Saeima Джо Байден

Глава Белого дома назвал Абэ «защитником американо-японского альянса, заботившимся о японском народе и демократии».

«Я ошеломлен, возмущен и глубоко опечален новостью о том, что мой друг Абэ Синдзо, бывший премьер-министр Японии, был застрелен во время предвыборной кампании. Это трагедия для Японии и для всех, кто его знал», — сказал Байден.

Как передавало ИА REGNUM, Синдзо Абэ был застрелен утром 8 июля во время уличного выступления в городе Нара. Нападение на политика совершил 41-летний местный житель, бывший военнослужащий морских сил самообороны.