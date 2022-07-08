Подгорица, , 17:32 — REGNUM Президент Черногории Мило Джуканович направил телеграмму соболезнования императору Нарухито и премьер-министру Японии Фумио Кисида в связи с убийством бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Синдзо Абэ En.kremlin.ru

«Глубоко потрясенный бессмысленным нападением и убийством бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, от имени граждан Черногории и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования вам, членам семьи, правительству Японии и дружественному японскому народу. С его уходом мир потерял великого лидера, который основывал свою политическую деятельность во времена постоянных вызовов на региональном и глобальном уровнях на высочайших демократических ценностях, сотрудничестве и уважении в международных отношениях», — говорится в сообщении Джукановича.

По его словам, премьер-министра Абэ запомнят как лидера, правительство которого признало силу единой Европы и необходимость интеграции Западных Балкан для достижения стабильности в этом европейском регионе.