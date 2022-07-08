Бишкек, 8 июля, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров выразил соболезнования главе правительства Японии Фумио Кисида в связи с гибелью экс-премьер-министра Синдзо Абэ. Об этом сообщает пресс-служба главы государства сегодня, 8 июля.

Useful-info.com Синдзо Абэ

По его словам, новость об убийстве Синдзо Абэ «потрясла его до глубины души».

«Это огромная потеря для всего мирового сообщества. Ушел из жизни решительный человек и талантливый политик. Синдзо Абэ был масштабной личностью, ярким примером того, как важно и надо отстаивать интересы государства и народа», — подчеркнул Жапаров.

Также президент отметил, что в Киргизии будут хранить память о Синдзо Абэ, как о выдающемся государственном деятеле, сыгравшем важную роль в укреплении киргизско-японского сотрудничества.

ИА REGNUM напоминает, что 8 июля 2022 года в городе Нара произошло покушение на бывшего главу правительства Японии Синдзо Абэ. Во время выступления экс-премьера на предвыборном митинге неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в него, ранив известного политика в шею и грудь.

Абэ в крайне тяжелом состоянии был доставлен в госпиталь и через несколько часов скончался от полученных ранений.