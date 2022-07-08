Бишкек, 8 июля, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Правительство Киргизии отказывается от соглашения о передаче под управление турецкой компании «Yda» двух самых крупных аэропортов страны. Об этом заявил премьер-министр Акылбек Жапаров, передаёт пресс-служба кабинета министров.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

По его словам, такое решение по столичному аэропорту «Манас» и аэропорту «Ош» принято в связи с тем, что соглашение о государственно-частном партнёрстве с инвестором из Турции не в полной мере отвечает интересам Киргизии.

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«Конечно, каждый инвестор хочет получить максимальную выгоду, но мы должны максимально учитывать интересы народа и государства», — сказал высокопоставленный чиновник.

Глава правительства Киргизии отметил, что киргизские власти готовы сотрудничать с любым инвестором, который сможет за два года полностью модернизировать обе эти воздушные гавани.

«Также мы рассматриваем возможность реализации проекта по модернизации аэропортов Оша и Бишкека за счёт собственных сил. Но на это потребуется больше времени», — подчеркнул Жапаров.

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