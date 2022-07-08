Таллин, 8 июля, 2022, 16:18 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас оказалась потрясена новостью о покушении на бывшего главу правительства Японии Синдзо Абэ, который находится в критическом состоянии в больнице и в последствии умер.

«Я потрясена и опечалена, узнав о стрельбе в Синдзо Абэ. Такое насилие также является нападением на саму идею демократии. Наши мысли с вами, вашими близкими и всеми жителями Японии», — прокомментировала Кая Каллас трагедию в социальных сетях.

В Абэ выстрелили в пятницу, 8 июля, когда он выступал на предвыборном мероприятии в японском городе Нара. Подозреваемый в нападении мужчина был задержан полицией на месте происшествия.