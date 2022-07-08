Нижний Новгород, 8 июля, 2022, 16:06 — ИА Регнум. В Нижегородской области 305 пар сыграли свадьбу в День семьи, любви и верности, который отмечается в России сегодня, 8 июля. Об этом сообщили в главном управлении ЗАГС по региону.

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Так, только в Доме бракосочетания Нижнего Новгорода сегодня состоялись 33 свадебные церемонии.

Отметим, что это абсолютный рекорд 2022 года — в другие летние дни нижегородцы заключают браки в три раза реже.