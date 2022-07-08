Джакарта, , 16:02 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо выразил соболезнования в связи со смертью бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщает Kompas.

Джоко Видодо Kremlin.ru

«Позвольте мне выразить наши глубочайшие соболезнования в связи с трагической кончиной бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ», — написал президент Индонезии в Twitter.

Глава государства также заявил, что Индонезия помнит заслуги Абэ в укреплении сотрудничества между двумя странами.

«Мы всегда будем помнить его вклад в укрепление российско-японского сотрудничества. Желаю сил семье премьер-министра Абэ и японскому народу в это трудное время», — добавил Джоко Видодо.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди выразила глубокое сочувствие и соболезнования в связи со смертью бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

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