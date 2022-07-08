Нур-Султан, , 15:57 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Японии Фумио Кишиде по случаю убийства Синдзо Абэ. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Касым-Жомарт Токаев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мировой общественности Синдзо Абэ известен как видный политик, который долгие годы неустанно трудился на благо развития и процветания своей страны. Он был мудрым руководителем, сыгравшим значительную роль в укреплении международной стабильности и безопасности», — приводится текст телеграммы.

Токаев выразил соболезнования жителям Японии и родным погибшего экс-премьер-министра. Он отметил что Синдзо Абэ внёс большой вклад в развитие японско-казахстанских отношений.

Напомним, на Абэ Синдзо было совершено покушение во время его обращения к избирателям. Он получил ранение в шею и грудь. Стрелявшего задержали на месте преступления. Экс-премьер-министр скончался.