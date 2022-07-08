Москва, 8 июля, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Большое количество российский школ до сих пор не газифицировано. Об этом 8 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

«У нас, к сожалению, большое количество школ не газифицировано в стране. Смотрел в справке — даже, честно говоря, удивился. Очень много», — заявил Путин.

Президент попросил проработать правительство дополнительные предложения по этому вопросу, в частности, по социальной (бесплатной) газификации.