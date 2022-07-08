Луанда, 8 июля, 2022, 15:30 — ИА Регнум. После продолжительной болезни в одной из больниц в Испании умер бывший президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш. Об этом 8 июля сообщается в пресс-релизе, которое обнародовано на страницах ангольского правительства в социальных сетях.

jrperes Свеча

«С чувством большой боли и печали (сообщаем) о кончине бывшего президента Республики Жозе Эдуарду душ Сантуша, которая произошла сегодня… в Испании… после продолжительной болезни», — говорится в сообщении.

Также указывается, что бывший ангольский президент находился в больнице и скончался 8 июля в 11:10 (10:10 мск).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался после совершенного на него нападения в префектуре Нара.