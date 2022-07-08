Ростов-на-Дону, 8 июля, 2022, 15:27 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону сегодня, 8 июля, зарегистрировали брак 104 пары. Об этом в своём телеграм-канале написал сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко, поздравляя земляков с праздником.

Свадьба

«Пусть семья будет истинной опорой и защитой для каждого. Сначала та, в которой мы растём, потом — та, которую создаём сами. Сегодня в нашем городе станет на 104 семьи больше. А с начала года родилось уже больше 5 тысяч малышей! Пусть семьи будут крепки и едины, вместе преодолевают трудности, пусть семьи вместе мечтают и воплощают общие планы в жизнь», — отметил он.

ИА REGNUM напоминает, указ об установлении в России Дня семьи, любви и верности подписал в конце июня президент Владимир Путин. Отмечаемый 8 июля праздник установлен «в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи».