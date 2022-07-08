Астана, 8 июля, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Население Нур-Султана растёт гораздо быстрей, чем планировалось ранее. Об этом 8 июля сообщил на брифинге глава (аким) столицы Казахстана Алтай Кульгинов.

(сс) Ninara Нур-Султан

Он отметил, что в 2010 году генеральный план столицы разрабатывали с расчётом, что к 2030 году в городе будет 1,2 млн жителей, но этот показатель уже достигнут. Согласно уточнённым прогнозам, к 2035 году в столице будут проживать 2,4 млн человек.

«Когда население растёт, это колоссальная нагрузка на социальную, инженерную инфраструктуру. Сколько нужно электрических подстанций строить — это огромные деньги. Газовые котельные строим», — отметил градоначальник.

Он заявил, что так не может продолжается бесконечно. Возможно, что в Нур-Султане придётся устанавливать лимиты на число жителей.

Напомним, до декабря 1997 года столицей Казахстана была Алма-Ата. После чего политический центр перенесли в Акмолинск, который мае 1998 года переименовали в Астану. В марте 2019 года город переименовали в Нур-Султан (дословно — Светлый правитель).