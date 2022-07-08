Красноярск, , 15:06 — REGNUM Следователи полиции в Красноярском крае возбудили уголовное дело по факту ДТП с тремя погибшими. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 июля в ГУ МВД по Красноярскому краю.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

ДТП произошло днём 7 июля на 26-м км дороги Епишино — Северо-Енисейский. Столкнулись автомобиль «Ниссан» и грузовик-бензовоз. Погибла находившаяся в иномарке семья — мужчина 1991 года рождения, женщина 1994 года рождения и ребёнок 2010 года рождения. Девочка 2021 года рождения, ехавшая в иномарке, а также водитель грузовика 1984 года рождения госпитализированы.

На месте работала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия, в том числе с воздуха. Допрошены свидетели аварии, назначены необходимые экспертизы.

По данным МО МВД России «Енисейский», уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии после дорожной аварии, в которой погибла трёхлетняя девочка, возбудили уголовное дело.

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