Казань, , 12:34 — REGNUM В Татарии после дорожной аварии, в которой погибла трехлетняя девочка, возбудили уголовное дело по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»). Об этом сообщает следственное управление СКР по РТ.

Авария Tysto

Утром 8 июля на 65 км автодороги Чистополь — Нижнекамск 35-летняя водитель автомобиля «Лада Гранта» в нарушении правил дорожного движения не пропустила на перекрестке неравнозначных дорог автомобиль «Мицубиси». В результате столкновения легковушка съехала в кювет.

От полученных травм на месте скончалась трехлетняя пассажирка «Лады Гранты», госпитализирован ее шестилетний брат. С различными травмами в больницу также доставлены отец детей, находившаяся за рулем мать, и 31-летняя пассажирка иномарки.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Нижнекамском районе Татарии 8 июля в дорожной аварии погибла трехлетняя девочка, еще четыре человека доставлены в больницу.

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