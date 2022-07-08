Пенза, 8 июля, 2022, 15:25 — ИА Регнум. В Пензенской области в 2021 году зарегистрировали 6729 браков, это на 12,4% больше, чем годом ранее. Соответствующие данные приводит Пензастат.

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В регионе меньше всего предпочитают заключать браки в мае, свадебный бум приходится обычно на август. Но в прошлом году в Пензенской области больше всего браков зарегистрировали в июле (1030), в августе — 1002, июне — 866, сентябре — 847. В мае заключили лишь 278 браков.

Около половины мужчин вступают в брак в возрасте от 25 до 35 лет, в прошлом году таких было 48,8% от общего числа зарегистрировавшихся. Доля женщин, узаконивших отношения в этом возрасте, составила 37,1%.

Среди мужчин в возрасте 35 лет и старше вступили в брак 29,8%, женщин — 25,9% от общего числа брачующихся.

В возрасте до 25 лет расписались 21,4% мужчин и 37% женщин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в преддверии Дня семьи, любви и верности сотрудники территориальных отделов ЗАГС Пензенской области организовали торжественное чествование юбиляров семейной жизни.

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