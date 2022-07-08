Париж, , 14:59 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи с гибелью бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщает Le Parisien.

Эммануэль Макрон Présidence de la République France

«От имени французского народа я выражаю соболезнования властям и народу Японии в связи с убийством Синдзо Абэ. Япония теряет великого премьер-министра, который посвятил свою жизнь своей стране и работал над восстановлением баланса в мире», — отдал дань уважения президент Франции после убийства бывшего главы японского правительства Синдзо Абэ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции заявил, что «сильно шокирован» из-за чудовищного нападения на экс-премьер-министра Японии.

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