Тирана, 8 июля, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Парламент Албании проголосовал за резолюцию, осуждающую «геноцид в Сребренице». Об этом сообщили албанские СМИ 7 июля.

Pudelek Кувенд — парламент Албании

По информации портала Albanianpost, за резолюцию проголосовало 113 депутатов албанского парламента.

«В резолюции подчеркивается позиция Албании по поводу того, что военных преступников нужно наказывать, а государства, отрицающие военные преступления, должны нести последствия», — заявил глава фракции социалистов в парламенте Албании Таулянт Бала.

Во время заседания к албанским депутатам обратился посредством видеосвязи член президиума Боснии и Герцеговины от бошняков Шефик Джаферович и поблагодарил их за принятую резолюцию.

Напомним, что 7 июля резолюцию, осуждающую «геноцид в Сребренице» принял также парламент Австрии.