Новосибирск, , 14:58 — REGNUM В Новосибирске с 9 по 11 июля ожидается аномально жаркая погода без осадков. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

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Так, завтра, 9 июля, ночью в городе ожидается температура воздуха +14…+16 °С, днём — +26.+28 °С, ветер северо-западный 3-8 м/с, днём местами порывы до 13 м/с, преимущественно без осадков.

В воскресенье, 10 июля, ночью прогнозируется до +17°С, днём до +29 °С, ветер северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с, без осадков.

В понедельник, 11 июля, ночью воздух прогреется до +17 °С, днём — до +31 °С.