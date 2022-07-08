Бухарест, 8 июля, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Президент и члены правительства Румынии выразили свои соболезнования в связи с гибелью бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом 8 июля сообщает «Румынское телевидение».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

«Мы посылаем наши мысли и молитвы семье Абэ и японскому народу в эти трудные времена», — говорится в совместном заявлении руководства румынского государства. При этом официальный Бухарест предложил активизировать международные усилия по борьбе с терроризмом.

«Убийство бывшего главы Японии стало вызовом для всего цивилизованного сообщества», — сказал президент Румынии Клаус Йоханнис.

По свидетельствам независимых экспертов, в период своей каденции команда С. Абэ установила масштабные экономические связи с Румынией, что позволило привлечь в румынскую экономику до $2 млрд. В этой связи именем Абэ в нескольких населенных пунктах названы улицы и рестораны японской кухни.

Напомним, сегодня в Японии было совершено покушение на бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ. Пострадавший скончался.