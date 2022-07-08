Берлин, 8 июля, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Канада посылает «позитивные сигналы», связанные с возвращением турбин «Северного потока». Об этом заявил 8 июля официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

Nord-stream.com Газопровод Северный поток

Ранее представитель министерства экономики и защиты климата Германии Беате Барон сообщила, что с Канадой идут хорошие и конструктивные переговоры по возврату турбин. Берлин усиленно отстаивает свои позиции в этом вопросе.

«Могу подтвердить, что из Канады получены позитивные сигналы, но я не могу подтвердить, что доставка начата», — сказал Хебештрайт.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек попросил власти Канады решить вопрос с доставкой турбины для «Северного потока» до того, как на газопроводе 11 июля начнут профилактические работы. Он также предложил доставить турбину в Германию, а не в Россию, если в этом заключается «юридический вопрос».

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