Херсон, 8 июля, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Гидроэлектростанция в Новой Каховке подверглась обстрелу со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM ГЭС

Он уточнил, что ракетный удал по объекту был нанесён утром 8 июля, однако средства ПВО успешно отразили украинскую атаку, предотвратив выход из строя ГЭС.

«Сегодня украинские вооружённые формирования совершили попытку обстрела Каховской гидроэлектростанции. Последствия разрушения такого производственного объекта могли бы стать катастрофическими для жителей Херсонской области», — заявил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо, слова которого приводят РИА Новости.

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Также отмечается, что в результате обстрела есть пострадавшие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее один из задержанных украинских боевиков рассказал, что украинские террористы планировали убить главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова. Задержанный также уточнил, что был приобретён подержанный автомобиль, который он должен был заминировать и оставить по приказу «в нужное время в нужном месте».

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