Херсон, Украина, 7 июля 2022, 19:36 — REGNUM Украинские террористы планировали убить главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова. Об этом, как сообщают РИА Новости, заявил в своих показаниях один из задержанных боевиков.
Он назвал себя Алексеем Бандерой, действующим сотрудником сил специальных операций Украины.
По его словам, на территории Херсонской области они «действовали под мирных жителей», а в апреле получили приказ о ликвидации российских военных и руководства администраций города Херсон и области.
Задержанный также уточнил, что был приобретен подержанный автомобиль, который он должен был заминировать и оставить по приказу «в нужное время в нужном месте».
А задержанный украинский боевик Ростецкий подтвердил, что деятельность его террористической группы в Херсоне контролировал лично президент Украины Владимир Зеленский.