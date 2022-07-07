Херсон, Украина, , 19:36 — REGNUM Украинские террористы планировали убить главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова. Об этом, как сообщают РИА Новости, заявил в своих показаниях один из задержанных боевиков.

Херсон Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он назвал себя Алексеем Бандерой, действующим сотрудником сил специальных операций Украины.

По его словам, на территории Херсонской области они «действовали под мирных жителей», а в апреле получили приказ о ликвидации российских военных и руководства администраций города Херсон и области.

Задержанный также уточнил, что был приобретен подержанный автомобиль, который он должен был заминировать и оставить по приказу «в нужное время в нужном месте».

А задержанный украинский боевик Ростецкий подтвердил, что деятельность его террористической группы в Херсоне контролировал лично президент Украины Владимир Зеленский.